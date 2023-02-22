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Рахунок 1:1, йде 70-а хвилина матчу: Буданов розповів, коли буде переломний момент у війні
Із середини і до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої. Наразі країна-агресор РФ економить боєприпаси на всіх ділянках фронту, крім Бахмута та Лиманського напрямку.
Про це заявив голова управління розвідки Міноборони Кирило Буданов в інтерв'ю Forbes.
На питання журналістів про те, коли закінчиться війна, Буданов зазначив, що він не прогнозист, оскільки розвідка робить висновки, а не прогнози.
Він підкреслив, що його думка не змінилася, і з середини до кінця весни будуть вирішальні бої, які стануть переломним моментом у війні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
На пропозицію провести футбольну аналогію за 12 місяців великої війни Буданов заявив: "рахунок 1:1, а хвилина – 70-та".
"Я можу вам відповісти виключно, як війна закінчиться. Закінчиться першою фазою для нас – вихід на адмінкордон. Але оскільки ми проговорили з вами, що зараз 1:1 і 70-а хвилина матчу, зробіть хронометричну паралель", - зазначив Буданов.
За його словами, вихід на кордон 1991 року не означає закінчення війни.
"Можна перевести війну в абсолютно інший формат, можна перейти до постійної оборонної операції. Гарний приклад – Ізраїль, який живе постійно в стані війни, проводить оборонну операцію по своїх кордонах. Вірогідніше за все, це приведе нас до вирішення внутрішніх проблем на окупованих територіях, які були раніше окуповані, це величезний блок питань", - заявив голова військової розвідки.
Крім того, після звільнення Криму та Донбасу Буданов вважає за необхідне створити зону безпеки навколо кордону. В ідеалі - 100 км, "але й 40 км буде більш-менш нормально".
"Демілітаризована зона, без озброєнь, з нормальним контролем. Для того, щоб ми завжди мали час на реагування", - пояснив Буданов.
Він додав, що наразі запаси артилерійських снарядів в Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва — близько 40 крилатих ракет на місяць.
"Все це змусило Москву відмовитися від амбіційних планів захоплення Києва і змістити свої зусилля на спробу окупації всієї Луганщини та Донеччини", - підкреслив очільник ГУР МО.
Нагадаємо, раніше Буданов наголосив, що Україна поверне тимчасово окупований Крим комбінованим шляхом - військовою силою та дипломатією.