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У розвідці повідомили, чи може бути вторгнення з Білорусі найближчими тижнями
Воєнна розвідка України цілодобово спостерігає за російськими військами на території Білорусі та за спробами країни-терориста повністю залучити білорусів до війни проти України.
Про це повідомив представник ГУР МО України Андрій Черняк у коментарі британському телеканалу ITV news, пише пресслужба ГУР.
"Ми бачимо, що Білорусь ніби й підтримує Росію і в той же ж час усіма способами намагається утриматися від приєднання до війни. Ми також бачимо, наскільки Росія на них тисне", - зазначив він.
Черняк повідомив, що за оцінками воєнної розвідки України білоруські військові будуть змушені підкоритися наказам самопроголошеного президента Олександра Лукашенка і можуть бути залучені до вторгнення в Україну.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Проте у найближчі два-три тижні ані сил ні засобів для вторгнення з території Білорусі у росіян не існує", - наголосив він.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.
Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, щоб не дати ЗСУ можливість перекинути додаткові сили на Донбас.
В ISW вважають, що наступ Росії з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року. Зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде через нестачу техніки та особового складу в російській армії.