В разведке сообщили, может ли быть вторжение из Беларуси в ближайшие недели

Военная разведка Украины круглосуточно наблюдает за российскими войсками на территории Беларуси и попытками страны-террориста полностью привлечь белорусов к войне против Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил представитель ГУР МО Украины Андрей Черняк в комментарии британскому телеканалу ITV news, пишет пресс-служба ГУР.

"Мы видим, что Беларусь вроде бы и поддерживает Россию и в то же время всеми способами пытается воздержаться от присоединения к войне. Мы также видим, насколько Россия на них давит", - отметил он.

Черняк сообщил, что, по оценкам военной разведки Украины, белорусские военные будут вынуждены подчиниться приказам самопровозглашенного президента Александра Лукашенко и могут быть привлечены к вторжению в Украину.

"Однако в ближайшие две-три недели ни сил, ни средств для вторжения с территории Беларуси у россиян нет", - подчеркнул он.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.

В ISW считают, что наступление России из Беларуси может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.