- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Зеленский оценил риски вступления Беларуси в войну против Украины
Высокого риска нападения на Украину со стороны Беларуси пока нет, поскольку белорусское общество не поддерживает войну.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Интерфакс-Украина".
"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет. Они могут пойти со стороны Беларуси, но это сложно. Сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав", - отметил он.
Зеленский подчеркнул, что белорусы не хотят воевать с Украиной, этого не желает большинство общества.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Мы видим цифры аналитические – около 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса", – сказал он.
Однако президент Украины добавил, что если это произойдет, "это будет большая историческая ошибка Беларуси".
"Одно дело, когда с их территории летят ракеты и авиация, с территорий, которые они не контролируют. Другое дело – если ты сознательно присоединяешься к российским террористам. В этот момент ты становишься террористом. И делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И становишься субъектом будущего поражения, суда, трибунала", - объяснил он.
Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.
В ISW считают, что наступление России из Беларуси может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.