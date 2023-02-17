Зеленский оценил риски вступления Беларуси в войну против Украины

Высокого риска нападения на Украину со стороны Беларуси пока нет, поскольку белорусское общество не поддерживает войну.

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Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на Мюнхенской конференции безопасности, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что сегодня вероятности и высокого риска нападения со стороны Беларуси нет. Они могут пойти со стороны Беларуси, но это сложно. Сложно затянуть белорусских воинов к себе, в их состав", - отметил он.

Зеленский подчеркнул, что белорусы не хотят воевать с Украиной, этого не желает большинство общества.

"Мы видим цифры аналитические – около 80%. Очень сложно получить поддержку в Беларуси этого процесса", – сказал он.

Однако президент Украины добавил, что если это произойдет, "это будет большая историческая ошибка Беларуси".

"Одно дело, когда с их территории летят ракеты и авиация, с территорий, которые они не контролируют. Другое дело – если ты сознательно присоединяешься к российским террористам. В этот момент ты становишься террористом. И делаешь Беларусь частью террористического режима Путина и этой захватнической войны. И становишься субъектом будущего поражения, суда, трибунала", - объяснил он.

Напомним, ранее самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.

В ISW считают, что наступление России из Беларуси может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.