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Зеленський оцінив ризики вступу Білорусі у війну проти України
Великого ризику нападу на Україну з боку Білорусі наразі немає, оскільки білоруське суспільство не підтримує війни.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, виступаючи на Мюнхенській безпековій конференції, пише "Інтерфакс-Україна".
"Ми вважаємо, що на сьогодні ймовірності та високого ризику нападу з боку Білорусі немає. Вони можуть піти з боку Білорусі, але це складно. Складно затягнути білоруських воїнів до себе, в їхній склад", - зазначив він.
Зеленський наголосив, що білоруси не хочуть воювати з Україною, цього не хоче більшість суспільства.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Ми бачимо цифри аналітичні – близько 80%. Дуже складно отримати підтримку в Білорусі цього процесу", – сказав він.
Проте президент України додав, що, якщо це станеться, "це буде велика історична помилка Білорусі".
"Одна справа, коли з їхньої території летять ракети та авіація, з територій, які вони не контролюють. Інша справа – якщо ти свідомо приєднуєшся до російських терористів. У цей момент ти стаєш терористом. І робиш Білорусь частиною терористичного режиму Путіна і цієї загарбницької війни. І стаєш суб'єктом майбутнього програшу, суду, трибуналу", - пояснив він.
Нагадаємо, раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко нарешті відкрито заявив про те, що його країна бере участь у війні РФ проти України на стороні країни-агресора. Але, за його словами, нібито білоруські військові в бойових діях не задіяні.
Раніше в Інституті вивчення війни (ISW) повідомляли, що РФ робить видимість підготовки до великого наступу з території Білорусі, щоб не дати ЗСУ можливість перекинути додаткові сили на Донбас.
В ISW вважають, що наступ Росії з Білорусі може розпочатись не раніше осені 2023 року. Зараз наступ на Україну з півночі проводитись не буде через нестачу техніки та особового складу в російській армії.