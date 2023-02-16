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Лукашенко назвал условие вступления армии Беларуси в войну
Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал единственное условие, при котором Беларусь начнет боевые действия на стороне РФ.
Об этом сообщает "БелТА".
По его словам, это возможно только если в отношении Беларуси будет совершена агрессия.
"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они сделают агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - заявил Лукашенко.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Он также подчеркнул, что его угрозы касаются не только Украины, но и других стран-соседей.
Кроме того, Лукашенко убеждал, что мобилизацию в Беларуси "не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", но добавил, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия".
Напомним, ранее Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.
Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.
В ISW считают, что наступление России из Беларуси может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.