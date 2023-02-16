Лукашенко назвал условие вступления армии Беларуси в войну

Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко назвал единственное условие, при котором Беларусь начнет боевые действия на стороне РФ.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает "БелТА".

По его словам, это возможно только если в отношении Беларуси будет совершена агрессия.

"Я готов вместе с россиянами воевать с территории Беларуси лишь в одном пока случае: если оттуда хоть один солдат придет на территорию Беларуси убивать моих людей. Если они сделают агрессию против Беларуси, ответ будет жесточайшим. И война приобретет совсем другой характер", - заявил Лукашенко.

Он также подчеркнул, что его угрозы касаются не только Украины, но и других стран-соседей.

Кроме того, Лукашенко убеждал, что мобилизацию в Беларуси "не объявляли и не собираемся ее проводить и объявлять", но добавил, что "к войне готовимся в плане того, чтобы на нас не была совершена агрессия".

Напомним, ранее Лукашенко наконец-то открыто заявил о том, что его страна участвует в войне РФ против Украины на стороне страны-агрессора. Но, по его словам, якобы белорусские военные в боевых действиях не задействованы.

Ранее в Институте изучения войны (ISW) сообщали, что РФ делает видимость подготовки к большому наступлению с территории Беларуси, чтобы не дать ВСУ возможность перебросить дополнительные силы на Донбасс.

В ISW считают, что наступление России из Беларуси может начаться не ранее осени 2023 года. Сейчас наступление на Украину с севера проводиться не будет из-за нехватки техники и личного состава в российской армии.