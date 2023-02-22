Счет 1:1, идет 70-я минута матча: Буданов рассказал, когда будет переломный момент в войне

С середины и до конца весны Украину ждут решающие бои. В настоящее время страна-агрессор РФ экономит боеприпасы на всех участках фронта, кроме Бахмута и Лиманского направления.

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Об этом заявил глава управления разведки Минобороны Кирилл Буданов в интервью Forbes.

На вопрос журналистов о том, когда война закончится, Буданов отметил, что он не прогнозист, поскольку разведка делает выводы, а не прогнозы.

Он подчеркнул, что его мнение не изменилось, и с середины до конца весны будут решающие сражения, которые станут переломным моментом в войне.

На предложение провести футбольную аналогию за 12 месяцев великой войны Буданов заявил: "счет 1:1, а минута – 70-я".

"Я могу вам ответить исключительно, как война закончится. Закончится первой фазой для нас – выход на админграницу. Но поскольку мы проговорили с вами, что сейчас 1:1 и 70 минута матча, сделайте хронометрическую параллель", - отметил Буданов.

По его словам, выход на границу 1991 года не означает окончания войны.

"Можно перевести войну в совершенно другой формат, можно перейти к постоянной оборонной операции. Хороший пример – Израиль, живущий постоянно в состоянии войны, проводит оборонную операцию по своим границам. Вероятнее всего, это приведет нас к решению внутренних проблем на оккупированных территориях, которые были ранее оккупированы, это огромный блок вопросов", - заявил глава военной разведки.

Кроме того, после освобождения Крыма и Донбасса Буданов считает необходимым создать зону безопасности вокруг границы. В идеале – 100 км, "но и 40 км будет более-менее нормально".

"Демилитаризованная зона, без вооружений, с нормальным контролем. Для того чтобы мы всегда имели время на реагирование", - пояснил Буданов.

Он добавил, что запасы артиллерийских снарядов в России уменьшились до 30%, остатки ракет почти исчерпаны, а максимум российского производства — около 40 крылатых ракет в месяц.

"Все это заставило Москву отказаться от амбициозных планов захвата Киева и сместить свои усилия на попытку оккупации всей Луганщины и Донбасса", - подчеркнул глава ГУР МО.

Напомним, ранее Буданов подчеркнул, что Украина вернет временно оккупированный Крым комбинированным путем – военной силой и дипломатией.