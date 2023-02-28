Розвідка Латвії зробила прогноз, коли закінчиться війна в Україні

Росія не збирається припиняти військову агресію в Україні та все ще мріє відновити наступ на Київ. Тож, принаймні до кінця 2023 року на завершення війни сподіватися не варто.

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Таких висновків дійшли фахівці Бюро із захисту Конституції Латвії (SAB), яке виконує розвідувальні та контррозвідувальні функції. Звіт опублікований на сайті відомства.

"За нашими оцінками, бойові дії триватимуть щонайменше протягом всього 2023 року…Стратегічні цілі Росії не змінилися, тому вона, ймовірно, планує відновити новий наступ після періоду відпочинку взимку. Російський режим все ще розглядає можливість відновлення наступу на Київ. Захоплення Донбасу залишатиметься мінімальною тактичною метою", - йдеться у документі.

Щоб перемогти у цій війні, Україні потрібно більше військової підтримки від Заходу. За оцінками спеціалістів, зброї та боєприпасів зараз не вистачає жодній зі сторін. Тож, саме технічна перевага вплине на хід бойових дій.

А от повернутися за стіл переговорів наразі неможливо, - переконані експерти. Сигнали, які надсилає Росія про нібито готовність говорити, можна розцінювати як блеф.

Що ж до ймовірності застосування ядерної зброї - то вона наразі низька. За прогнозами латвійської розвідки, Путін наважиться натиснути "червону кнопку", якщо відчує близький крах свого режиму. Доти використання ядерної зброї лише відштовхне від Росії такі дружні їй країни, як Китай та Індію.

Нагадаємо, свій прогноз щодо закінчення війни зробив і очільник ГУР Кирило Буданов. На думку розвідки, із середини і до кінця весни на Україну чекають вирішальні бої. Він додав, що запаси артилерійських снарядів Росії зменшилися до 30%, залишки ракет майже вичерпані, а максимум російського виробництва — близько 40 крилатих ракет на місяць.