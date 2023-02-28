Буданов назвав необхідні для України штурмові літаки

Українським військовим потрібна штурмова авіація, однак винищувачі F-16, заклики про надання яких лунають, не відносяться до такого типу повітряних суден. Про це заявив очільник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтервʼю "Голосу Америки".

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За його словами, йдеться про потребу в таких літаках, як А10 Thunderbolt II, які мають США. Також необхідна армійська авіація, наприклад, ударні гелікоптери типу AН64.

"Це повітряні платформи, призначені для завдавання ударів по землі", — пояснив Буданов.

На запитання про те, чому ж президент України Володимир Зеленський і його оточення говорять саме про необхідність F16, очільник ГУР відповів, що думки про штурмові літаки — це його субʼєктивне бачення.

"Можливо, хтось бачить іншу концепцію", — сказав він.

Також Буданов розповів, що найближчі три місяці війни в Україні будуть досить активні й визначать подальший перебіг подій. Як зазначив очільник розвідки, намагання в контексті бойових дій будуть і з української, і з російської сторін. Йдеться про всі напрямки, але ознак планів окупантів знову наступати на Київ немає.

Нагадаємо, що в Україні неодноразово заявляли про необхідність отримання винищувачів для протидії російській агресії. Однак постачання авіації ЗСУ — це дискусійне питання в США та інших країнах. Зокрема, через побоювання, що це може призвести до ескалації війни РФ проти України.

Нещодавно Politico писало, що американські конгресмени звернулися до Байдена з закликом відправити F-16 в Україну.

Однак у Білому домі виступили на захист позиції президента США не надавати ці літаки.

Байден заявляв, що Україні "зараз не потрібні F-16". Згодом його радник із нацбезпеки Джейк Салліван пояснив ці слова президента США, зазначивши, що очільник країни зосереджений на негайних потребах українських військових.

Водночас команда президента України Володимира Зеленського працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. У Міноборони України впевнені, що ЗСУ все ж отримають літаки-винищувачі від партнерів.