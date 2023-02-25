Байден заявив, що Україні не потрібні винищувачі F-16

Президент США Джо Байден заявив, що Україні "зараз не потрібні літаки F-16", незважаючи на повідомлення про те, що президент України Володимир Зеленський та інші українські чиновники останніми днями посилили свою публічну кампанію лобіювання передачі винищувачів американського виробництва, стверджуючи, що вони їм потрібні терміново для захисту від російських ракет і атак безпілотників.

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Про це Байден заявив в інтерв'ю телеканалу ABC News.

"Ні, Зеленському зараз не потрібні F-16. Ми надсилаємо йому те, що наші досвідчені військові думають, що йому зараз потрібно. Йому потрібні танки, йому потрібна артилерія, йому потрібна протиповітряна оборона, HIMARS. Є речі, які йому потрібні зараз, ми посилаємо його, щоб надати їм можливість досягти успіху цієї весни та цього літа до осені", – сказав Байден.

Під тиском закликів Зеленського до США надати винищувачі очільник Білого дому підкреслив, що зараз, немає жодних підстав для надання F16, додавши, що "наразі я це виключаю".

Нещодавно американські конгресмени, і демократи, і республіканці, звернулися до президент США Джозефа Байдена з закликом відправити військові літаки F-16 в Україну.

А у Білому домі виступили на захист позиції президента США Джо Байдена не відправляти в Україну винищувачі F-16.

Нагадаємо, що нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків.

В Міноборони також впевнені, що Україна все ж отримає літаки-винищувачі від країн-партнерів.