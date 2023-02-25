Байден заявил, что Украине не нужны истребители F-16

Президент США Джо Байден заявил, что Украине "сейчас не нужны самолеты F-16", несмотря на то, что президент Украины Владимир Зеленский и другие украинские чиновники в последние дни усилили свою публичную кампанию лоббирования передачи истребителей американского производства, утверждая, что они им нужны срочно для защиты от российских ракет и атак беспилотников.

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Об этом Байден заявил в интервью телеканалу ABC News.

"Нет, Зеленскому сейчас не нужны F-16. Мы присылаем ему то, что наши опытные военные думают, что ему сейчас нужно. Ему нужны танки, ему нужна артиллерия, ему нужна противовоздушная оборона, HIMARS. Есть вещи, которые ему нужны сейчас, мы посылаем это, чтобы предоставить им возможность добиться успеха этой весной и этим летом к осени", – сказал Байден.

Под давлением призывов Зеленского в США предоставить истребители глава Белого дома подчеркнул, что сейчас нет никаких оснований для предоставления F16, добавив, что "пока я это исключаю".

Недавно американские конгрессмены, и демократы, и республиканцы, обратились к президенту США Джозефу Байдену с призывом отправить военные самолеты F-16 в Украину.

А в Белом доме выступили на защиту позиции президента США Джо Байдена не отправлять в Украину истребители F-16.

Напомним, что в настоящее время команда президента Украины работает над разблокировкой решения стран-партнеров о передаче ВСУ первой эскадрильи иностранных боевых самолетов.

В Минобороны также уверены, что Украина все же получит самолеты-истребители от стран-партнеров.