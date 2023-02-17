Група демократів та республіканців закликала Байдена передати Україні винищувачі — Politico

Група законодавців, до якої увійшли і демократи, і республіканці, звернулися до президент США Джозефа Байдена з закликом відправити військові літаки F-16 в Україну. Про це повідомило видання Politico з посиланням на джерела в Палаті представників.

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В листі до Байдена законодавці пишуть: "Сучасні літаки, які просить Київ, але адміністрація президента все ще не погодилася їх відправити, можуть стати вирішальними для контролю над українським повітряним простором в 2023 році".

В документі підкреслюють, що надання таких літаків є необхідним, щоб допомогти Україні захиститися, зокрема, в "умовах відновлення наступу Росії та очікуваного збільшення масштабних бойових дій".

Відомо, що, зокрема, лист підписали демократи штату Мен Джаредом Голденом, а також демократи Джейсон Кроу з Колорадо і Кріссі Хулахан з Пенсільванії та республіканці Тоні Гонзалес з Техасу і Майк Галлахер з Вісконсіна.

Вони зауважують, що винищувачі — F-16 виробництва Lockheed Martin або щось подібне — дадуть ЗСУ більший потенціал, ніж наземна артилерія, яку надають США та інші країни.

"F-16 або аналогічні винищувачі четвертого покоління дали б Україні можливість ефективніше знищувати ракети "повітря-повітря" та безпілотники, захищати українські сухопутні сили, коли вони вступають у бій з російськими військами, а також воювати з росіянами за перевагу в повітрі", — йдеться в листі до Байдена.

Нагадаємо, що нині команда президента України працює над розблокуванням рішення країн-партнерів щодо передачі ЗСУ першої ескадрильї іноземних бойових літаків. В Міноборони також впевнені, що Україна все ж отримає літаки-винищувачі від країн-партнерів.