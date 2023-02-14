ЗМІ з'ясували, чому США не надають Україні ракети ATACMS

США стурбовані тим, що їм може не вистачити далекобійних ракет для відбиття власних загроз, тому Штати не готові надавати Україні системи ATACMS.

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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на чотири поінформовані джерела.

Зазначається, що у ході останніх зустрічей офіційні особи США повідомили представників Києва, що США не мають достатніх запасів тактичних ракетних систем, а передача ATACMS зменшить запаси та зашкодить бойовій готовності їх армії до відбиття потенційних загроз.

Крім того, як зазначає видання, у США занепокоєні, що Україна може використовувати американські далекобійні ракети для ударів вглиб російської території, що може бути сприйнято Москвою як перехід "червоної лінії".

"Ми завжди враховуємо власні запаси, забезпечуючи Україну тим, що їй потрібно на полі бою. Існують інші шляхи надання Україні можливостей, необхідних для завдання ударів по цілях", – сказав виданню високопоставлений чиновник Пентагону.

Інший співрозмовник видання повідомив, що Київ розглядає ідею отримання дозволу на купівлю ATACMS у країни-союзника за кошти, надані США. Системи ATACMS є на озброєнні у Південної Кореї, Польщі, Румунії, Греції, Туреччині, Катару і Бахрейну.

Ще один співрозмовник зазначив, що у наступному пакеті допомоги США не буде літаків F-16 і ракет ATACMS, а допомога включатиме боєприпаси, ракети ППО та запасні частини до військової техніки.

Україна давно наполягає на отриманні від США та союзників високоточних ракет ATACMS дальністю до 300 кілометрів, якими можна стріляти із установок HIMARS.

Досі західні союзники відмовлялися передавати таку зброю — за неофіційними відомостями через побоювання, що українці почнуть бити ними по цілях в глибині російської території, а це може призвести до неконтрольованої ескалації війни.

Також у Білому домі виступили на захист позиції президента США Джо Байдена не відправляти в Україну винищувачі F-16.