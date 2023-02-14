СМИ выяснили, почему США не предоставляют Украине ракеты ATACMS

США обеспокоены тем, что им может не хватить дальнобойных ракет для отражения своих угроз, поэтому Штаты не готовы предоставлять Украине системы ATACMS.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на четыре информированных источника.

Отмечается, что в ходе последних встреч официальные лица США сообщили представителям Киева, что у США нет достаточных запасов тактических ракетных систем, а передача ATACMS уменьшит запасы и повредит боевой готовности их армии к отражению потенциальных угроз.

Кроме того, как отмечает издание, в США обеспокоены тем, что Украина может использовать американские дальнобойные ракеты для ударов вглубь российской территории, что может быть воспринято Москвой как переход "красной линии".

"Мы всегда учитываем собственные запасы, обеспечивая Украину тем, что ей нужно на поле боя. Существуют другие пути предоставления Украине возможностей, необходимых для нанесения ударов по целям", – сказал изданию высокопоставленный чиновник Пентагона.

Другой собеседник сообщил, что Киев рассматривает идею получения разрешения на покупку ATACMS у страны-союзника за средства, предоставленные США. Системы ATACMS есть на вооружении у Южной Кореи, Польши, Румынии, Греции, Турции, Катара и Бахрейна.

Еще один собеседник отметил, что в следующем пакете помощи США не будет самолетов F-16 и ракет ATACMS, а помощь будет включать в себя боеприпасы, ракеты ПВО и запасные части к военной технике.

Украина давно настаивает на получении от США и союзников высокоточных ракет ATACMS дальностью до 300 километров, по которым можно стрелять из установок HIMARS.

До сих пор западные союзники отказывались передавать такое оружие по неофициальным сведениям из-за опасений, что украинцы начнут бить ими по целям в глубине российской территории, а это может привести к неконтролируемой эскалации войны.

Также в Белом доме выступили в защиту позиции президента США Джо Байдена не отправлять в Украину истребители F-16.