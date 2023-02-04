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Впервые в истории: США передадут Украине конфискованные у российского олигарха деньги
США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованные у российского олигарха. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией РФ. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.
Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.
По его словам, процесс передачи средств уже начался.
"Благодарен моему другу, Генеральному прокурору США Меррику Гарланду и его команде. Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови денег", - отметил Костин.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Ранее в США суд разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву. Власти США обвинили Малофеева, владеющего "православным" телеканалом "Царьград ТВ", в финансировании сепаратистов в Крыму.
Напомним, правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Так, Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.
В то же время в Евросоюзе Эстония берет инициативу в свои руки и начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Первоначально страна намерена разработать юридическую базу для этого.