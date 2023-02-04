Впервые в истории: США передадут Украине конфискованные у российского олигарха деньги

США передадут Украине 5,4 млн долларов, конфискованные у российского олигарха. Средства будут использованы для компенсации ущерба, причиненного Украине агрессией РФ. Это будет первая в истории передача конфискованных российских активов для использования в Украине.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Андрей Костин.

По его словам, процесс передачи средств уже начался.

"Благодарен моему другу, Генеральному прокурору США Меррику Гарланду и его команде. Впервые в истории согласована передача конфискованных российских активов в пользу восстановления Украины. Знаю — это только начало. Верю — со временем в цивилизованном мире не будет места для российских олигархов и их заработанных на крови денег", - отметил Костин.

Ранее в США суд разрешил прокуратуре конфисковать 5,4 миллиона долларов, принадлежащих подсанкционному российскому бизнесмену Константину Малофееву. Власти США обвинили Малофеева, владеющего "православным" телеканалом "Царьград ТВ", в финансировании сепаратистов в Крыму.

Напомним, правительство Украины считает, что основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России. Так, Палата представителей Конгресса США в апреле приняла законопроект, содержащий положение о том, что конфискованные у подсанкционных российских олигархов активы должны быть направлены на восстановление Украины.

В то же время в Евросоюзе Эстония берет инициативу в свои руки и начинает процесс передачи замороженных российских активов Украине. Первоначально страна намерена разработать юридическую базу для этого.