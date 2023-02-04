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Вперше в історії: США передадуть Україні конфісковані в російського олігарха гроші
США передадуть Україні 5,4 млн доларів, конфісковані в російського олігарха. Кошти будуть використані для компенсації шкоди, завданої Україні агресією РФ. Це буде перша в історії передача конфіскованих російських активів для використання в Україні.
Про це повідомив Генеральний прокурор України Андрій Костін.
За його словами, процес передачі коштів вже розпочався.
"Дякую моєму другу, Генеральному прокурору США Мерріку Гарланду і його команді. Вперше в історії погоджено передачу конфіскованих російських активів на користь відбудови України. Знаю — це лише початок. Вірю — з часом у цивілізованому світі не буде місця для російських олігархів та їхніх зароблених на крові статків", - зазначив Костін.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Раніше у США суд дозволив прокуратурі конфіскувати 5,4 мільйона доларів, що належать підсанкційному російському бізнесмену Костянтину Малофєєву. Влада США звинуватила Малофєєва, який є власником "православного" телеканалу "Царьград ТВ", у фінансуванні сепаратистів у Криму.
Нагадаємо, уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Так, Палата представників Конгресу США у квітні ухвалила законопроєкт, що містить положення про те, що конфісковані у підсанкційних російських олігархів активи мають спрямовуватись на відновлення України.
Водночас в Євросоюзі Естонія бере ініціативу в свої руки та розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Спочатку країна має намір розробити юридичну базу для цього.