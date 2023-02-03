США ввели санкції проти керівництва іранського виробника дронів Paravar Pars

Управління контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC) вирішило ввести санкції проти восьми керівників вищої ланки іранської компанії Paravar Pars.

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Як зазначається у повідомленні відомства, раніше сама вона потрапила під санкції США та Європейського союзу за виробництво Shahed – серії безпілотних літальних апаратів для Повітряно-космічних сил Корпусу вартових ісламської революції.

"Іранські підприємства продовжують виробляти БПЛА для іранських КВІР та збройних сил. У більш широкому сенсі Іран постачає безпілотники для бойових операцій Росії з завдання ударів по критично важливій інфраструктурі в Україні. США продовжать агресивно атакувати всі елементи іранської програми БПЛА", - заявив заступник міністра фінансів США з питань боротьби з тероризмом та фінансової розвідки Браян Нельсон.

Так, під санкції потрапили гендиректор Paravar Pars Хоссейн Шамсабаді та ще семеро членів ради директорів. Санкції полягають у блокуванні всіх їх активів, що перебувають у США, у володінні чи під контролем американських осіб.

Американцям заборонено проводити будь-які операції з активами підсанкційних осіб. Причому порушники такої заборони самі можуть бути піддані санкціям, так само як і іноземні фінустанови, які сприяють значним угодам або надають значні фінпослуги внесеним до списку санкцій.

Як підкреслюють, коментуючи рішення, у Державному департаменті США Росія використовує БПЛА іранського виробництва для атак на цивільне населення та громадянську інфраструктуру в Україні, а загалом військова підтримка іранським режимом РФ сприяє розпалюванню жорстокої війни Росії проти України.

Також вона також призвела до порушення резолюції 2231 Ради безпеки ООН, яка забороняє надання Іраном військових БПЛА Росії без попереднього схвалення Ради безпеки у кожному конкретному випадку.

"Сполучені Штати продовжуватимуть використовувати всі наявні у нашому розпорядженні засоби, аби зірвати та затримати ці постачання та покласти додаткові витрати на суб'єкти, які беруть участь у цій діяльності", - наголошується в повідомленні.

Крім того, OFAC визначило як власність, що підпадає під блокування, два іранські судна: IRIS Makran - колишній нафтовий танкер, який був перепрофільований для військово-морських операцій, зберіг можливості запуску БПЛА, і нині перебуває в міжнародному плаванні, а також судно IRIS Dena, що його супроводжує.

У відомстві нагадують, що з вересня 2022 року вже п'ять разів вводили санкції проти певних фізичних та юридичних осіб, причетних до виробництва та постачання іранських БПЛА, "деякі з яких використовувалися Москвою в нападах на мирне населення".

Зокрема, проти Paravar Pars американські санкції було введено ще 8 вересня "за надання чи спробу надання фінансової, матеріальної, технологічної чи іншої підтримки КВІР". Наголошується, що ця компанія зіграла особливу роль у дослідженнях, розробці та виробництві дронів Shahed-171. ЄС же запровадив проти неї санкції 12 грудня.