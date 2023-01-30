У МЗС відреагували на вибухи на підприємствах Ірану: "Україна неоднаразово застерігала"

Україна вважає останні вибухи на іранських промислових об‘єктах, зокрема на оборонному заводі в провінції Ісфахан, наслідками співпраці Ірану з Росією у її збройній агресії проти України, хоча й не знає точної їх причини. Про це свідчить допис з цього приводу у Facebook речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка.

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Спікер зовнішньополітичного відомства прокоментував таким чином інформацію про те, що тимчасовий повірений України в Ірані був 30 січня викликаний на зустріч в МЗС Ірану.

"Україна неоднаразово застерігала Іран: наслідки за підтримку агресії проти України будуть набагато масштабніші, ніж вигода від співпраці з Росією. Нам не відома причина вибухів на іранських об‘єктах. Але як каже перська народна мудрість: не роби іншому зла, і собі не нашкодиш", - написав Ніколенко.

Зазначимо, що тимчасового повіреного, за повідомленнями ЗМІ, викликали до МЗС Ірану через допис у Twitter радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка, який теж ув'язав зазначені події в Ірані з війною проти України.

"Логіка війни невблаганна та вбивча. І виставляє жорсткі рахунки авторам та співучасникам. Паніка в РФ: нескінченна мобілізація, ПРО в Москві, окопи на відстані 1000 км, підготовка бомбосховищ. Вибухова ніч в Ірані: дронові й ракетні виробництва, нафтопереробка. Україна ж попереджала", - написав той.

Подоляк також додав скріншот свого ж посту від 24 грудня, в якому зазначав, що міжнародні санкції є непрацюючим інструментом і вказував на важливість "переходу до більш руйнівних інструментів - знищення виробництв та арешти постачальників".

Зазначимо при цьому, що якраз 30 січня Європейський союз додав у санкційний список, запроваджений у відповідь на дії, що порушують або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, виробника винищувачів, гелікоптерів та безпілотників Iran Aircraft Manufacturing Industries Corporation, промислові потужності якої розташовані під Ісфаханом.

Нагадаємо, що ще в жовтні Верховна Рада прийняла заяву про засудження підтримки Іраном збройної агресії Росії проти України, закликавши, зокрема, український уряд опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин з цією країною.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією війни в Україні зробило його співучасником злочину агресії, після чого відомство зі свого боку ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Джерело фото: ua.depositphotos.com