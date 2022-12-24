У Зеленського закликли перейти до жорсткіших дій відносно Ірану: санкції не працюють

Радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк закликає світову спільноту посилити протидію Ірану, який планує збільшити обсяги постачання зброї РФ, демонстративно принижуючи інститут міжнародних санкцій.

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Про це Михайло Подоляк написав у Твіттері,

За його словами, Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій".

"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників", - підкреслив Подоляк.

Як повідомлялося раніше, між Росією та Іраном тривають переговори щодо обміну зброєю. Москва пропонує Тегерану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників.

Нагадаємо, що Москва та Тегеран таємно вели переговори щодо виробництва безпілотників. Врешті-решт, країни домовилися про виготовлення БПЛА на території Росії.

В Ірані визнали, що постачали дрони РФ. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після 24 лютого.

Нагадаємо також, що перед цим президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала партію з 250 безпілотників Shahed-136.