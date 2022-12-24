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У Зеленського закликли перейти до жорсткіших дій відносно Ірану: санкції не працюють
Радник керівника Офісу Президент Михайло Подоляк закликає світову спільноту посилити протидію Ірану, який планує збільшити обсяги постачання зброї РФ, демонстративно принижуючи інститут міжнародних санкцій.
Про це Михайло Подоляк написав у Твіттері,
За його словами, Іран, який планує збільшити обсяги зброї для Росії, демонстративно принижує інститут "міжнародних санкцій".
"Важливо відмовитися від концепції "непрацюючі санкції", "недіючі резолюції ООН", а перейти до більш руйнівних інструментів – знищення виробництв та арешти постачальників", - підкреслив Подоляк.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Як повідомлялося раніше, між Росією та Іраном тривають переговори щодо обміну зброєю. Москва пропонує Тегерану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників.
Нагадаємо, що Москва та Тегеран таємно вели переговори щодо виробництва безпілотників. Врешті-решт, країни домовилися про виготовлення БПЛА на території Росії.
В Ірані визнали, що постачали дрони РФ. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після 24 лютого.
Нагадаємо також, що перед цим президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала партію з 250 безпілотників Shahed-136.