"Наше терпіння не нескінченне": Іран відповів на слова Зеленського про "спільника РФ з геноциду"

Влада Ірану обурена черговими звинуваченнями українського президента Володимира Зеленського на адресу цієї країни щодо її причетності до російської агресії проти України.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Як йдеться у повідомленні іранського Міністерства закордонних справ, офіційний представник відомства Нассер Канаані засудив неодноразові звинувачення та "грубі висловлювання" Зеленського на адресу Ірану, які пролунали у стінах Конгресу США.

"Канаані заявив, що Іран вже неодноразово відповідав на безпідставні звинувачення щодо безпілотників, висунуті українськими офіційними особами проти Ісламської Республіки. Він ще раз наголосив, що Ісламська Республіка Іран не постачала жодної військової техніки жодній зі сторін для використання у війні в Україні", - йдеться у коментарі.

Спікер відомства також зазначив, що Іран завжди поважав територіальну цілісність усіх країн, включаючи Україну, і що "пану Зеленському краще знати, що стратегічне терпіння Ірану щодо таких необґрунтованих звинувачень не є нескінченним".

Канаані також порадив українському президенту "отримати урок з долі деяких інших політичних лідерів, які задовольнялися підтримкою США".

Нагадаємо, що під час свого виступу на спільному засіданні обох палат Конгресу Зеленський заявив, зокрема, що Іран є "спільником Росії у її геноцидній політиці".

"Якщо Росія не дістає до наших міст артилерією, вона намагається знищити їх ракетами. Ба більше, Росія знайшла спільника в цій геноцидній політиці. Це Іран. Іранські вбивчі дрони, які йдуть до Росії сотнями, стали загрозою для нашої критичної інфраструктури. Так один терорист знаходить іншого. І це питання часу, коли вони вдарять по інших ваших союзниках, якщо ми не зупинимо їх зараз", - сказав він.

Зеленський також згадав іранські безпілотники у контексті Різдва, яке українці, за його словами, будуть святкувати попри все, навіть у випадку нових атак на українську енергетичну інфраструктуру.

"І навіть якщо не буде електрики, світло нашої віри в нас самих не згасне. Якщо будуть російські ракети, ми зробимо все, що можемо, щоб захиститись. Якщо будуть іранські дрони й нашим людям доведеться йти в бомбосховище увечері перед Різдвом, українці й там сядуть за святковий стіл і підтримають одне одного", - підкреслив президент.

Нагадаємо також, що перед цим Зеленський заявляв, що Росія після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала партію з 250 безпілотників Shahed-136.