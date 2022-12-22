"Наше терпение не бесконечно": Иран ответил на слова Зеленского о "сообщнике РФ по геноциду"

Власти Ирана возмущены очередными обвинениями украинского президента Владимира Зеленского в адрес этой страны относительно ее причастности к российской агрессии против Украины.

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Как говорится в сообщении иранского Министерства иностранных дел, официальный представитель ведомства Нассер Канаани осудил неоднократные обвинения и "грубые высказывания" Зеленского в адрес Ирана, прозвучавшие в стенах Конгресса США.

"Канаани заявил, что Иран уже неоднократно отвечал на безосновательные обвинения в отношении беспилотников, выдвинутые украинскими официальными лицами против Исламской Республики. Он еще раз подчеркнул, что Исламская Республика Иран не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне в Украине", - говорится в комментарии.

Спикер ведомства также указал, что Иран всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и что "господину Зеленскому лучше знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно".

Канаани также посоветовал украинскому президенту "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

Напомним, что в ходе выступления на совместном заседании обеих палат Конгресса США накануне Зеленский заявил, в частности, что Иран является "сообщником России в ее геноцидной политике".

"Если Россия не достает до наших городов артиллерией, она пытается уничтожить их ракетами. Более того, Россия нашла сообщника в этой геноцидной политике. Это Иран. Иранские убийственные дроны, идущие в Россию сотнями, стали угрозой для нашей критической инфраструктуры. Так один террорист находит другого. И это вопрос времени, когда они ударят по другим вашим союзникам, если мы не остановим их сейчас", - сказал он.

Зеленский также упомянул иранские беспилотники в контексте Рождества, которое украинцы, по его словам, будут праздновать несмотря ни на что, даже в случае новых атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.

"И даже если не будет электричества, свет нашей веры в нас самих не погаснет. Если будут российские ракеты, мы сделаем все, что можем, чтобы защититься. Если будут иранские дроны, и нашим людям придется идти в бомбоубежище вечером перед Рождеством, украинцы и там сядут за праздничный стол и поддержат друг друга", - подчеркнул президент.

Напомним также, что перед этим Зеленский заявлял, что Россия по достижении договоренности с Ираном о поставках дронов камикадзе уже получила партию из 250 беспилотников Shahed-136.