Россия всего получила 250 иранских дронов, - Зеленский

Российская Федерация по достижении договоренности с Ираном о поставках дронов камикадзе уже получила 250 дронов Shahed 136. Об этом в понедельник, 19 декабря, во время обращения к участникам встречи лидеров Объединенных экспедиционных сил Соединенного Королевства (JEF) сообщил президент Владимир Зеленский.

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Он отметил, что в ночь на 19 декабря Россия атаковала Украину иранскими дронами. В общей сложности оккупанты во время ночной атаки запустили 34 Shahed 136.

"Я говорю и количество, и название, и совершенно конкретно. Это Shahed из новой партии, которую получила Россия от Ирана. 250 штук – столько всего Shahed сейчас получено государством-террористом", - рассказал глава государства.

Он подчеркнул, что Россия применяет ракеты и иранские дроны для ударов, прежде всего, по украинской энергетике.

"Только один недавний массированный удар по Украине задел более 20 миллионов наших людей. В результате города-миллионники и большинство украинских регионов остались абсолютно без электричества. Всего на вечер 16 декабря были отключены от энергоснабжения 22 миллиона 408 тысяч украинцев", — рассказал Зеленский.

Напомним, что Москва и Тегеран тайно вели переговоры по производству беспилотников. В конце концов страны договорились об изготовлении БПЛА на территории России.

В Иране признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах. Но детали иранских беспилотников были сделаны после полномасштабного вторжения России.