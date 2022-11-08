Иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля, - разведка

Детали иранских беспилотников были сделаны после полномасштабного вторжения России.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Представители военной разведки Украины нашли информацию, которая может свидетельствовать, что иранские беспилотники в Россию поставляли после 24 февраля.

"Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только сделан. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в РФ. То есть они были доставлены в этом году”, – рассказал "Суспільному" представитель разведки.

Он сообщил, что иранский Mohajer собран из деталей, произведенных в разных странах. Большинство комплектующих из США.

Также у беспилотника есть австрийский двигатель и японская камера.

Никаких российских элементов мы здесь не нашли. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства”, – рассказал представитель ГУР МО Украины.

Как иностранные комплектующие оказались в иранских дронах, украинские специалисты изучают. Серийные номера и данные о производителях комплектующих сотрудники ГУР МО Украины уже передали странам-партнерам.

Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.