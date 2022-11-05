В МИД отреагировали на признание Ираном поставок дронов России

Последствия соучастия в преступлениях России против Украины для Ирана будут больше выгоды.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в ответ на признание Тегераном поставки дронов в Россию.

"Украина научена доверять только фактам. Поэтому МИД во главе с Дмитрием Кулебой, а также в тесной координации с украинскими причастными ведомствами, будет продолжать принимать максимально жесткие меры, чтобы исключить использование Россией иранского оружия для убийств украинцев и уничтожения нашей критической инфраструктуры", - отметил он .

Он добавил, что в Тегеране должны осознавать, что последствия соучастия в преступлениях агрессии РФ против Украины будут гораздо более масштабными, чем выгода от поддержки России.

Кроме того, Николенко назвал инсинуацией информацию о якобы отказе украинской стороны от встречи с иранскими экспертами под давлением западных партнеров.

Напомним, в Иране впервые признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах. Кроме того, в Иране сообщили, что иранская делегация якобы предлагала Украине провести переговоры в одной из европейских стран, но украинская делегация не приехала "из-за давления США и Германии".

Напомним, Иран одна из немногих стран, поставляющих России вооружение для войны с Украиной. Поэтому отношения Украины и Ирана достаточно напряженные. В конце сентября МИД Украины лишил аккредитации иранского посла.

СБУ открыла уголовное производство по поставкам иранских дронов и ракет России для ударов по Украине.

Ранее президент Израиля Ицхак Герцог предоставил официальным лицам США доказательства использования иранских дронов страной-агрессором РФ в Украине.