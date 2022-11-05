В МЗС відреагували на визнання Іраном поставок дронів Росії

Наслідки співучасті в злочинах Росії проти України для Ірану будуть більшими за вигоду.

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Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Олег Ніколенко у відповідь на визнання Тегераном постачання дронів до Росії.

"Україна навчена довіряти лише фактам. Тому МЗС на чолі з Дмитром Кулебою, а також в тісній координації з українськими причетними відомствами, продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, аби унеможливити використання Росією іранської зброї задля вбивств українців та знищення нашої критичної інфраструктури", - зазначив він.

Він наголосив, що у Тегерані мають усвідомлювати, що наслідки співучасті в злочинах агресії РФ проти України будуть набагато масштабнішими, аніж вигода від підтримки Росії.

Крім того, Ніколенко назвав інсинуацією інформацію про начебто відмову української сторони від зустрічі з іранськими експертами під тиском західних партнерів.

Нагадаємо, в Ірані вперше визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Крім того, в Ірані повідомили, що іранська делегація нібито пропонувала Україні провести переговори в одній з європейських країн, але українська делегація не приїхала "через тиск США та Німеччини".

Нагадаємо, Іран одна з небагатьох країн, котрі постачають Росії озброєння для війни з Україною. Через це відносини України та Ірану досить напружені. В кінці вересня МЗС України позбавило акредитації іранського посла.

СБУ відкрила кримінальне провадження щодо постачання іранських дронів і ракет Росії для ударів по Україні.

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.