Іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого, - розвідка

Деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що представники воєнної розвідки України знайшли інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники до Росії постачали після 24 лютого.

“Гвинт безпілотника “Mohajer-6” був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до РФ. Тобто вони були доставлені в цьому році”, – розповів "Суспільному" представник розвідки.

Він повідомив, що іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США.

Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.

“Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва”, – розповів представник ГУР МО України.

Як іноземні комплектуючі опинилися в іранських дронах українські фахівці вивчають. Серійні номери та дані про виробників комплектуючих співробітники ГУР МО України вже передали країнам-партнерам.

Нагадаємо, в Ірані вперше визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Крім того, в Ірані повідомили, що іранська делегація нібито пропонувала Україні провести переговори в одній з європейських країн, але українська делегація не приїхала "через тиск США та Німеччини".

Раніше президент Ізраїлю Іцхак Герцог надав офіційним особам США докази використання іранських дронів країною-агресором РФ в Україні.