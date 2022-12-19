Росія всього отримала 250 іранських дронів, — Зеленський

Російська Федерація після досягнення домовленості з Іраном про постачання дронів камікадзе вже отримала 250 дронів Shahed 136. Про це в понеділок, 19 грудня, під час звернення до учасників зустрічі лідерів Об’єднаних експедиційних сил Сполученого Королівства (JEF) повідомив президент Володимир Зеленський.

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Він зазначив, що в ніч на 19 грудня Росія атакувала Україну іранськими дронами. Загалом окупанти під час нічної атаки запустили 34 Shahed 136.

"Я говорю і кількість, і назву, і цілком конкретно. Це Shahed з нової партії, яку отримала Росія від Ірану. 250 штук – стільки всього Shahed зараз отримано державою-терористом", — розповів очільник держави.

Він підкреслив, що Росія застосовує ракети та іранські дрони для ударів передусім по українській енергетиці.

"Лише один нещодавній масований удар по Україні зачепив понад 20 мільйонів наших людей. Унаслідок цього міста-мільйонники та більшість українських регіонів залишилися абсолютно без електрики. Загалом на вечір 16 грудня були відключені від енергопостачання 22 мільйони 408 тисяч українців", — розповів Зеленський.

Нагадаємо, що Москва та Тегеран таємно вели переговори щодо виробництва безпілотників. Врешті-решт, країни домовилися про виготовлення БПЛА на території Росії.

В Ірані визнали, що постачали дрони Росії. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після повномасштабного вторгнення Росії.