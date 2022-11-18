Росія запустила по Україні крилату ракету з імітатором ядерної боєголовки

В одній із ракет, яку 17 листопада збили над Києвом, був імітатор ядерної бойової частини. Це може свідчити, що запас крилатих ракет у окупантів вичерпується до критичного показника.

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Про це повідомляє видання Defense Express з посиланням на джерела.

Зазначається, що це була крилата ракета типу Х-55, в якій взагалі не було бойової частини.

"Замість БЧ у цій рашистській ракеті було "прикручено" блок, який виступав імітатором ядерної бойової частини. Простіше кажучи – для цього удару орки взяли як мінімум одну Х-55 із свого "ядерного арсеналу", "відкрутили" з цієї ракети ядерну боєголовку і замість неї поставили пусту "болванку", і так і відстріляли по Україні", - йдеться у повідомленні.

Фахівці пояснюють, що зазвичай РФ застосовувала для ударів по Україні ракети типу Х-555 - це "неядерна" модифікація ракети Х-55, перероблена під звичайну боєголовку із "класичною" вибухівкою.

"А от саме Х-55 – це радянська ракета, яка першопочатково розроблялась саме як носій ядерної зброї, під так звану "спецБЧ" (так на радянському та російському військовому жаргоні позначається ядерна боєголовка). Звичайна та ядерна боєголовка конструктивно між собою відрізняються. Саме тому, схоже, в орків так і вийшло: вийняти "спецБЧ" із Х-55 вони змогли, а от зарядити туди звичайну боєголовку – конструктивної можливості не було. Тому й застосували для удару Х-55 із порожньою "болванкою", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Київська міська військова адміністрація 17 листопада повідомила, що Сили протиповітряної оборони над Київським водосховищем збили два БПЛА Shahed, а над Києвом дві російські крилаті ракети.