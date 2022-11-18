Россия запустила по Украине крылатую ракету с имитатором ядерной боеголовки

В одной из ракет, сбитой 17 ноября над Киевом, был имитатор ядерной боевой части. Это может свидетельствовать о том, что запас крылатых ракет у оккупантов исчерпывается до критического показателя.

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Об этом сообщает издание Defense Express со ссылкой на источники.

Отмечается, что это была крылатая ракета типа Х-55, в которой вообще не было боевой части.

"Вместо БЧ в этой ракете был "прикручен" блок, выступавший имитатором ядерной боевой части. Проще говоря - для этого удара орки взяли как минимум одну Х-55 из своего "ядерного арсенала", "открутили" из этой ракеты ядерную боеголовку и вместо этого ее поставили пустую "болванку", и так и отстреляли по Украине", - говорится в сообщении.

Специалисты объясняют, что обычно РФ применяла для ударов по Украине ракеты типа Х-555 - это "неядерная" модификация ракеты Х-55, переделанная под обычную боеголовку с "классической" взрывчаткой.

"А вот именно Х-55 - это советская ракета, которая в первую очередь разрабатывалась именно как носитель ядерного оружия, под так называемую "спецБЧ" (так на советском и российском военном жаргоне сказывается ядерная боеголовка). Обычная и ядерная боеголовка конструктивно между собой отличаются. Именно поэтому, похоже, у орков так и получилось: вынуть "спецБЧ" из Х-55 они смогли, а вот зарядить туда обычную боеголовку - конструктивной возможности не было. Поэтому и применили для удара Х-55 с пустой "болванкой", - говорится в сообщении.

Напомним, Киевская городская военная администрация 17 ноября сообщила, что Силы противовоздушной обороны над Киевским водохранилищем сбили два БПЛА Shahed, а над Киевом две российские крылатые ракеты.