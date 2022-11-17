Британская разведка: ракетные удары по инфраструктуре Украины сильно истощают запасы ракет в РФ

Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегии РФ, но массированные ракетные удары сильно истощают запасы крылатых ракет в России.

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Об этом сообщает разведка Британии.

Отмечается, что Россия 15 ноября нанесла массированный ракетный удар по Украине. Вероятно, это самое большое количество ударов, которое страна-агрессор нанесла за один день.

В разведке добавили, что ракеты запускали из установок наземного и морского базирования и самолетов. Тем не менее, значительную часть успешно сбила ПВО.

"Продолжение ударов в таких масштабах сильно истощает российские резервы крылатых ракет. Разрушение украинской инфраструктуры стало ключевым элементом стратегического подхода РФ к кампании", - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября Россия наносила удары по городам и энергетическим объектам по всей Украине.