Британська розвідка: ракетні удари по інфраструктурі України сильно виснажують запаси ракет у РФ

Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегії РФ, але масовані ракетні удари сильно виснажують запаси крилатих ракет у Росії.

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Про це повідомляє розвідка Британії.

Зазначається, що Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні, ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку країна-агресор завдала за один день.

У розвідці додали, що ракети запускали з установок наземного і морського базування та з літаків. Проте, значну частину успішно збила ППО.

"Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 листопада Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні.