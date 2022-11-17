- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Британська розвідка: ракетні удари по інфраструктурі України сильно виснажують запаси ракет у РФ
Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегії РФ, але масовані ракетні удари сильно виснажують запаси крилатих ракет у Росії.
Про це повідомляє розвідка Британії.
Зазначається, що Росія 15 листопада завдала масованого ракетного удару по Україні, ймовірно, це найбільша кількість ударів, яку країна-агресор завдала за один день.
У розвідці додали, що ракети запускали з установок наземного і морського базування та з літаків. Проте, значну частину успішно збила ППО.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"Продовження ударів у таких масштабах сильно виснажує російські резерви крилатих ракет. Руйнування української інфраструктури стало ключовим елементом стратегічного підходу РФ до кампанії", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 15 листопада Росія завдавала ударів по містах та енергетичних об'єктах по всій Україні.