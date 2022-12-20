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Россия передаст Ирану "передовые военные компоненты" в обмен на дроны-камикадзе, - Минобороны Великобритании
Между Россией и Ираном продолжаются переговоры по обмену оружием. Москва предлагает Тегерану “современные военные компоненты” в обмен на сотни беспилотников.
Об этом во вторник, 20 декабря, сообщил министр обороны Великобритании Бен Уоллес, ссылаясь на британскую разведку, передает Reuters.
"Иран стал одним из главных военных спонсоров России. В обмен на поставки более 300 беспилотных летательных аппаратов-камикадзе Россия теперь намерена предоставить Ирану передовые военные компоненты, подрывая безопасность как Ближнего Востока, так и всего мира — мы должны разоблачить это соглашение. Фактически, я это сделал только что", — сказал Уоллес во время выступления в парламенте.
Он не уточнил, какое именно оружие Москва планирует передать иранским коллегам.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что Москва и Тегеран тайно вели переговоры по производству беспилотников. В конце концов страны договорились об изготовлении БПЛА на территории России.
В Иране признали, что поставляли дроны России. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах. Но детали иранских беспилотников были сделаны после 24 февраля 2022 года.
В понедельник, 19 декабря, Россия атаковала Украину десятками Shahed 136, поразив критическую инфраструктуру в Киеве и области.