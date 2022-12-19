Дрон-камикадзе пролетел над площадкой Южноукраинской АЭС, - Энергоатом

Ночью 19 декабря страна-агрессор РФ атаковала иранскими БПЛА украинские города. Зафиксирован пролет дрона-камикадзе "Шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС.

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Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"Сегодня ночью, 19 декабря в 00:46, зафиксирован пролет дрона-камикадзе "Шахид" над площадкой Южноукраинской АЭС в близости к ядерной установке", - говорится в сообщении.

В "Энергоатоме" подчеркивают, что это абсолютно недопустимое нарушение ядерной и радиационной безопасности.

"Обращаемся к МАГАТЭ и всему мировому атомному сообществу, информируя о факте пролета ударного беспилотника над площадкой атомной станции. Еще раз призываем не допустить, чтобы ядерные объекты подвергались риску нападения со стороны армии РФ и несли угрозу ядерной и радиационной безопасности Украины и мира", - подчеркивают в "Энергоатоме".

Отметим, кроме того, Россия постоянно создает ядерную угрозу на оккупированной Запорожской АЭС, летом российская крылатая ракета, похожая на ракету типа "Калибр", пролетела критически низко над Южноукраинской АЭС.