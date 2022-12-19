- Категорія
- Енергетика
- Дата публікації
-
Дрон-камікадзе пролетів над майданчиком Південноукраїнської АЕС, - Енергоатом
Вночі 19 грудня країна-агресор РФ атакувала іранськими БПЛА українські міста. Зафіксовано проліт дрона-камікадзе "Шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС
Про це повідомила пресслужба "Енергоатому".
"Сьогодні вночі, 19 грудня о 00:46, зафіксовано проліт дрона-камікадзе "Шахід" над майданчиком Південноукраїнської АЕС у близькості до ядерної установки", - йдеться у повідомленні.
В "Енергоатомі" наголошують, що це є абсолютно неприпустимим порушенням ядерної та радіаційної безпеки.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Звертаємося до МАГАТЕ й усієї світової атомної спільноти, інформуючи про факт прольоту ударного безпілотника над майданчиком атомної станції. Вкотре закликаємо не допустити, аби ядерні об’єкти піддавались ризику нападу з боку армії рф та несли загрозу ядерній та радіаційній безпеці України та світу", - підкреслюють в "Енергоатомі".
Зазначимо, крім того, що Росія постійно створює ядерну загрозу на окупованій Запорізькій АЕС, влітку російська крилата ракета, схожа на ракету типу "Калібр", пролетіла критично низько над Південноукраїнською АЕС.