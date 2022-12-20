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Росія передасть Ірану "передові військові компоненти" в обмін на дрони-камікадзе, - Міноборони Великобританії
Між Росією та Іраном тривають переговори щодо обміну зброєю. Москва пропонує Тегерану сучасні військові компоненти в обмін на сотні безпілотників.
Про це у вівторок, 20 грудня, повідомив міністр оборони Великобританії Бен Уоллес, посилаючись на британську розвідку, передає Reuters.
"Іран став одним із головних військових спонсорів Росії. В обмін на постачання понад 300 безпілотних літальних апаратів-камікадзе Росія тепер має намір надати Ірану передові військові компоненти, підриваючи безпеку як Близького Сходу, так і всього світу — ми повинні викрити цю угоду. Фактично, я це зробив щойно", — сказав Уоллес під час виступу у парламенті.
Він не уточнив, яку саме зброю Москва планує передати іранським колегам.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, що Москва та Тегеран таємно вели переговори щодо виробництва безпілотників. Врешті-решт, країни домовилися про виготовлення БПЛА на території Росії.
В Ірані визнали, що постачали дрони РФ. Однак, це нібито було ще до початку повномасштабного вторгнення та у невеликих кількостях. Але деталі іранських безпілотників було виготовлено після 24 лютого.
У понеділок, 19 грудня, Росія атакувала Україну десятками Shahed 136, вразивши критичну інфраструктуру в Києві та області.