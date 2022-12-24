У Зеленского призвали перейти к более жестким действиям в отношении Ирана: санкции не работают

Советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк призывает мировое сообщество усилить противодействие Ирану, планирующему увеличить объемы поставок оружия РФ, демонстративно унижая институт международных санкций.

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Об этом Михаил Подоляк написал в Твиттере,

По его словам, Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций".

"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производств и аресты поставщиков", - подчеркнул Подоляк.

Как сообщалось ранее, между Россией и Ираном продолжаются переговоры по обмену оружием. Москва предлагает Тегерану современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников.

Напомним, что Москва и Тегеран тайно вели переговоры по производству беспилотников. В конце концов страны договорились об изготовлении БПЛА на территории России.

В Иране признали, что поставляли дроны РФ. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах. Но детали иранских беспилотников были изготовлены после 24 февраля.

Напомним также, что перед этим президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия достигла договоренности с Ираном о поставках дронов-камикадзе и уже получила партию из 250 беспилотников Shahed-136.