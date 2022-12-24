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У Зеленского призвали перейти к более жестким действиям в отношении Ирана: санкции не работают
Советник руководителя Офиса Президент Михаил Подоляк призывает мировое сообщество усилить противодействие Ирану, планирующему увеличить объемы поставок оружия РФ, демонстративно унижая институт международных санкций.
Об этом Михаил Подоляк написал в Твиттере,
По его словам, Иран, планирующий увеличить объемы оружия для России, демонстративно унижает институт "международных санкций".
"Важно отказаться от концепции "неработающих санкций", "недействующих резолюций ООН", а перейти к более разрушительным инструментам – уничтожение производств и аресты поставщиков", - подчеркнул Подоляк.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Как сообщалось ранее, между Россией и Ираном продолжаются переговоры по обмену оружием. Москва предлагает Тегерану современные военные компоненты в обмен на сотни беспилотников.
Напомним, что Москва и Тегеран тайно вели переговоры по производству беспилотников. В конце концов страны договорились об изготовлении БПЛА на территории России.
В Иране признали, что поставляли дроны РФ. Однако это якобы было еще до начала полномасштабного вторжения и в небольших количествах. Но детали иранских беспилотников были изготовлены после 24 февраля.
Напомним также, что перед этим президент Владимир Зеленский заявлял, что Россия достигла договоренности с Ираном о поставках дронов-камикадзе и уже получила партию из 250 беспилотников Shahed-136.