Удар по Ірану міг завдати Ізраїль — WSJ

Американське видання The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб США та людей, знайомих з операцією, повідомило, що Ізраїль завдав удару по оборонному комплексу в Ірані, застосувавши безпілотник.

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Атака відбулася на тлі пошуків нових способів стримати ядерні та військові амбіції Тегерана, чим активно займаються США та Ізраїль.

Джерела видання зауважили, що удари, подібні до того, що відбулися нещодавно, допомагають зашкодити здатності Ірану допомагати Росії у війні в Україні .

"Це розумне рішення, коли Ізраїль може завдати шкоди Ірану та допомогти Україні, а не ризикувати своїми стратегічними інтересами в Сирії чи ризикувати перенаправленням своїх військових технологій до Росії та в Іран", — відкрито прокоментував генеральний директор компанії Фонд захисту демократій Марк Дубовіц.

Нагадаємо, у ніч проти 29 січня удари на території Ірану були нанесені по заводах з виробництва ракет і дронів у п'яти різних точках. Є інформація, що завод із "шахедами", можливо, був знищений.

За інформацією WSJ, день до атаки Ізраїль відвідав директор ЦРУ Вільям Бернс, він мав зустрітися із очільником "Моссада" Давидом Барнеа, щоб обговорити Іран та інші регіональні виклики.

Іран офіційно заявив, що його протиповітряна оборона збила один із безпілотників, а два інших вибухнули над складом, завдавши пошкоджень даху.

У жовтні 2022 року сили Ізраїлю завдали ракетного удару по аеропорту в Дімасі у Сирії, який використовувався для збирання іранських дронів.