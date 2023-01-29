Удар по Ирану мог нанести Израиль - WSJ

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и людей, знакомых с операцией, сообщило, что Израиль нанес удар по оборонному комплексу в Иране, применив беспилотник.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Атака произошла на фоне поисков новых способов умерить ядерные и военные амбиции Тегерана, чем активно занимаются США и Израиль.

Источники издания отметили, что удары, подобные произошедшим недавно, помогают повредить способности Ирана помогать России в войне в Украине.

"Это разумное решение, когда Израиль может нанести вред Ирану и помочь Украине, а не рисковать своими стратегическими интересами в Сирии или рисковать перенаправлением своих военных технологий в Россию и Иран", - открыто прокомментировал генеральный директор компании Фонд защиты демократий Марк Дубовиц.

Напомним, в ночь на 29 января удары на территории Ирана были нанесены по заводам по производству ракет и дронов в пяти разных точках. Есть информация, что завод с Shahed-136, возможно, был уничтожен.

По информации WSJ, за день до атаки Израиль посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, он должен был встретиться с главой "Моссада" Давидом Барнеа, чтобы обсудить Иран и другие региональные вызовы.

Иран официально заявил, что его противовоздушная оборона сбила один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся повреждения крыши.

В октябре 2022 года силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту в Димасе в Сирии, который использовался для сбора иранских дронов.