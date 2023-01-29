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Удар по Ирану мог нанести Израиль - WSJ
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц США и людей, знакомых с операцией, сообщило, что Израиль нанес удар по оборонному комплексу в Иране, применив беспилотник.
Атака произошла на фоне поисков новых способов умерить ядерные и военные амбиции Тегерана, чем активно занимаются США и Израиль.
Источники издания отметили, что удары, подобные произошедшим недавно, помогают повредить способности Ирана помогать России в войне в Украине.
"Это разумное решение, когда Израиль может нанести вред Ирану и помочь Украине, а не рисковать своими стратегическими интересами в Сирии или рисковать перенаправлением своих военных технологий в Россию и Иран", - открыто прокомментировал генеральный директор компании Фонд защиты демократий Марк Дубовиц.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, в ночь на 29 января удары на территории Ирана были нанесены по заводам по производству ракет и дронов в пяти разных точках. Есть информация, что завод с Shahed-136, возможно, был уничтожен.
По информации WSJ, за день до атаки Израиль посетил директор ЦРУ Уильям Бернс, он должен был встретиться с главой "Моссада" Давидом Барнеа, чтобы обсудить Иран и другие региональные вызовы.
Иран официально заявил, что его противовоздушная оборона сбила один из беспилотников, а два других взорвались над складом, нанеся повреждения крыши.
В октябре 2022 года силы Израиля нанесли ракетный удар по аэропорту в Димасе в Сирии, который использовался для сбора иранских дронов.