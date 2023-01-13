Израиль может передать Украине системы разумного оповещения о дронах и ракетах

Вопрос пересмотра Израилем военной помощи Украине еще окончательно не решен, но некоторые положительные сдвиги уже есть. Украина может получить израильские технологии в ближайшее время.

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Об этом сообщил посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук, пишет Укринформ.

По его словам, вопрос пересмотра помощи Украине на сегодняшний день еще окончательно не решен.

"Но мы принимаем все возможные меры, чтобы этот вопрос был решен в ближайшее время и в нашу пользу", - заявил дипломат.

Он подчеркнул, что, безусловно, Украина благодарна за любую помощь, включая гуманитарную.

"Гуманитарная поддержка – это очень важно, но, простите, бинтами и антибиотикам мы войну не выиграем. Нам нужно более активное военно-техническое сотрудничество. В первую очередь нас интересуют системы защиты гражданского населения, если не наступательное, то оборонительное оружие, ПВО, что позволит спасти жизнь гражданских. И это Израиль может сделать и в известной степени делает, но, опять же, нас интересует более активное и эффективное сотрудничество именно в этой области", - отметил Корнийчук.

Посол добавил, что в настоящее время продолжаются консультации с американскими коллегами. В этом контексте Корнийчук выразил уверенность в достижении определенных успехов.

"Не обо всем можно говорить публично, но определенные сдвиги уже идут в положительном направлении. Надеюсь, эти сдвиги будут более масштабными, поскольку мы подчеркиваем, что после того, как Иран фактически вступил в войну, предоставляя России дроны, подтвердилось старое ближневосточное пословица: "Враг моего врага - мой друг". Такая ситуация должна толкать Израиль к более активному сотрудничеству с Украиной", - считает Корнийчук.

По его словам, продолжается работа по передаче израильских технологий, связанных с разумным оповещением о ракетах и дронах.

"То есть эта технология официально передается израильской стороной. И я думаю, что через некоторое время мы получим ее полностью", – сказал Корнийчук.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.

В то же время Израиль все еще не готов передать Украине системы ПВО, такие как "Железный купол".