Израиль может принять участие в ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшие годы, — Минобороны страны

Покидающий свой пост министр обороны Израиля Бенни Ганц заявил, что ВВС страны смогут принять участие в ударе по ядерным объектам Ирана в ближайшие годы. Израиль уже давно готовится оградить свою территорию от ядерных угроз. Об этом сообщает The Times of Israel.

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"Израиль значительно повысил свою готовность за последние годы и готовится к любым действиям со стороны Ирана. Вы можете через два-три года пересечь небо к востоку и принять участие в атаке на ядерные объекты в Иране, к которой мы готовимся", — сказал Ганц, обращаясь в военные ВВС Израиля.

В последние два года Армия обороны Израиля наращивала силы для создания угрозы ядерным объектам Тегерана, поскольку считают, что Иран, похоже, не намерен уменьшать свой ядерный потенциал.

Напомним, Иран фактически стал союзником РФ в войне против Украины. В частности, Тегеран тайно согласился передать России не только ударные беспилотники, но и баллистические ракеты класса "земля - земля" для войны против Украины.

Потому президент Владимир Зеленский призвал Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана.