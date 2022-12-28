Ізраїль може взяти участь в ударі по ядерних об'єктах Ірану в найближчі роки, — Міноборони країни

Міністр оборони Ізраїлю Бенні Ганц, який покидає свою посаду, заявив, що ВПС країни зможуть взяти участь у ударі по ядерних об'єктах Ірану в найближчі роки. Ізраїль вже давно готується захистити свою території від ядерних загроз. Про це повідомляє The Times of Israel.

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"Ізраїль значно підвищив свою готовність за останні роки і готується до буд-яких дій зі сторони Ірану. Ви можете через два-три роки перетнути небо на схід і взяти участь в атаці на ядерні об'єкти в Ірані, до якої ми готуємося ", — сказав Ганц, звертаючись до військових ВПС Ізраїлю.

Протягом останніх двох років Армія оборони Ізраїлю нарощувала зусилля, щоб мати сили для створення загрози ядерним об’єктам Тегерана, оскільки вважають, що Іран, схоже, не має наміру зменшувати свій ядерний потенціал.

Нагадаємо, Іран фактично став союзником РФ у війні проти України. Зокрема, Тегеран таємно погодився передати Росії не лише ударні безпілотники, а й балістичні ракети класу "земля — земля" для війни проти України.

Тому президент Володимир ЗеленськийзакликавІзраїль допомогти Україні у боротьбі з атаками іранських безпілотників-камікадзе, а також ракет, які Росія замовила у Ірану.