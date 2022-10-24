"Не время ли выбрать, с кем вы?": Зеленский призвал Израиль помочь против иранских дронов

Президент Владимир Зеленский призывает Израиль помочь Украине в борьбе с атаками иранских беспилотников-камикадзе, а также ракет, которые Россия заказала у Ирана. Об этом он сказал, обращаясь к участникам Саммита демократии Haaretz.

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"На Ставке [верховного главнокомандующего] все чаще звучат постоянно звучащие и в Израиле слова, когда вы говорите о выживании своего государства. Это слова "Иран", "иранские". Каждый раз они означают то, что вы все полностью понимаете. Они означают смертельную угрозу", - подчеркнул президент.

Зеленский, в частности, напомнил об атаке РФ 17 октября, когда в результате применения иранского дрона был разрушен исторический дом на улице Жилянской в центре Киева и погибли пять человек.

"Украина теперь постоянно подвергается таким российским террористическим атакам. Мерзкий звук полета иранских дронов каждую ночь раздается в нашем небе. Всего, по данным нашей разведки, Россия заказала в Иране около 2 тысяч "Шахидов" – одного вида иранского террористического оружия. А еще – ракеты, еще другие дроны. Иранские инструкторы приехали, чтобы учить россиян пользоваться дронами", - указал он.

Глава государства констатировал, что у Украины нет своего "Железного купола" и вообще нет современной и эффективной системы ПВО и ПРО, которая могла бы обезопасить украинское небо.

По словам президента, Россия за восемь месяцев полномасштабной войны Россия применила почти 4,5 тысяч ракет против Украины, но ее запас ракет сокращается.

"Вот почему Россия пошла искать доступное оружие по другим странам для продолжения террора. Нашла в Иране. У меня вопрос к вам: как вы думаете, а чем Россия платит Ирану за это? Неужели Иран заинтересовали просто деньги? Вероятно, совсем не деньги, а российское содействие иранской ядерной программе. Вероятно, именно таков смысл их альянса", - заявил Зеленский.

По мнению главы государства, такой альянс просто не состоялся бы, если бы в свое время израильские политики приняли только одно решение, о котором просила Украина.

"Каждый раз, когда мы в Украине на заседаниях Ставки верховного главнокомандующего обсуждаем российский ракетный и дроновый террор, мы говорим и о наших партнерах, которые уже помогают или могут нам помочь защитить небо. К сожалению, слова "Израиль", "израильские" при этом не звучат. Конечно, это решение вашего государства, ваших правительств", - упрекнул президент.

Как отметил Зеленский, похоже, такое решение было принято еще давно – в 2014 году, когда Россия начала агрессию против Украины и Украина просила Израиль о помощи.

"Решение "не раздражать" Кремль, не помогать Украине реально. Я подчеркиваю: еще с 2014 года мы просили Израиль о помощи. Но такова медлительность политиков. Хотя если бы мы сразу могли обезопасить наше небо, столкнувшись с ракетной и дроновой угрозой, в России сейчас не было бы даже мотива идти в Иран и что-либо предлагать ему в обмен на содействие в терроре. Но так произошло", - сказал он.

Глава государства отметил, что и сейчас можно лишить смысла такой российско-иранский альянс, если действовать вместе с Израилем, и призвал задуматься, не пришло ли время для действий со стороны последнего.

"Нам помогают многие демократические страны. Но мы хотели бы и вашей помощи. Я искренне благодарю вас за награду, которой вы отметили эту нашу борьбу. Но не время ли вашему государству выбрать, с кем вы? С демократическим миром, который бок о бок борется против экзистенциальной угрозы своему существованию? Или с теми, кто закрывает глаза на российский террор даже тогда, когда ценой продолжения террора является полное разрушение глобальной безопасности?" – задал вопрос Зеленский.

По словам президента, этот вопрос на самом деле не о политике, а о ценностях, которые все же объединяют Украину с Израилем даже тогда, когда в политике их позиции не совпадают.

Напомним также, что Главное управление разведки Министерства обороны Украины обнаружило, что кроме советников по применению БПЛА Иран начал поставлять России и бронежилеты и шлемы своего производства.