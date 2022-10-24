Мобілізованих у армію РФ почали забезпечувати іранськими бронежилетами і шоломами - ГУР

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє, що мобілізованих до російської армії почали забезпечувати бронежилетами і шоломами іранського виробництва.

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"Через неспроможність забезпечити нову хвилю мобілізованих необхідною амуніцією власного виробництва, ЗС РФ починають використовувати спорядження іранського виробництва... Найближчим часом заплановано передачу 3000 одиниць бронезахисту – 1500 бронежилетів та 1500 шоломів виробництва Milad (Іран)", - йдеться у повідомленні.

За даними української військової розвідки, наразі іранська амуніція знаходиться на складі 1061-го центру матеріально-технічного забезпечення 3-ї мотострілкової дивізії (село Солоті, Валуйський міський округ Бєлгородської області).

Крім того, за даними ГУР, влада Ірану планує відправити нову групу радників для надання допомоги ЗС РФ у бойовому застосуванні нового типу БПЛА Arash-2 та іранських ракет класу "земля-земля", поставки яких планується розпочати вже найближчим часом.

"Також з Ірану в Джанкой відбула група радників Корпусу вартових ісламської революції для надання допомоги у бойовому застосуванні та удосконаленні БпЛА типу Shahed-136 та Mohajer-6", - повідомили у розвідці.

Нагадаємо, напередодні також повідомлялося, що у Гомельській області Білорусі була помічена група офіцерів КВІР, які перебувають під посиленою охороною російських нацгвардійців та ФСБ і координували запуски Shahed-136 по об’єктах інфраструктури України.

Перед цим Європейський союз та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських воєначальників, відповідальних за поставки озброєння до Росії, та іранського виробника ударних безпілотників Shahed Aviation Industries. При цьому президент Володимир Зеленський вважає такі заходи недостатніми.

Верховна Рада ж прийняла заяву про засудження підтримки Іраном збройної агресії Росії проти України, закликавши, зокрема, український уряд опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин з цією країною.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією війни в Україні зробило його співучасником злочину агресії, після чого відомство зі свого боку ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.

Джерело фото: ua.depositphotos.com