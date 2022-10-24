Мобилизированных в армию РФ начали снабжать иранскими бронежилетами и шлемами - ГУР

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщает, что мобилизованных в российскую армию начали снабжать бронежилетами и шлемами иранского производства.

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"Из-за неспособности обеспечить новую волну мобилизованных необходимой амуницией собственного производства, ВС РФ начинают использовать снаряжение иранского производства... В ближайшее время запланирована передача 3000 единиц бронезащиты – 1500 бронежилетов и 1500 шлемов производства Milad (Иран)", - говорится в сообщении.

По данным украинской военной разведки, в настоящее время иранская амуниция находится на складе 1061-го центра материально-технического обеспечения 3-й мотострелковой дивизии (село Солоти, Валуйский городской округ Белгородской области).

Кроме того, по данным ГУР, власти Ирана планируют отправить новую группу советников для оказания помощи ВС РФ в боевом применении нового типа БПЛА Arash-2 и иранских ракет класса "земля-земля", поставки которых планируется начать уже в ближайшее время.

"Также из Ирана в Джанкой отбыла группа советников Корпуса стражей исламской революции для оказания помощи в боевом применении и усовершенствовании БПЛА типа Shahed-136 и Mohajer-6", - сообщили в разведке.

Напомним, накануне также сообщалось, что в Гомельской области Беларуси была замечена группа офицеров КСИР, которые находятся под усиленной охраной российских нацгвардейцев и ФСБ и которые координировали запуски Shahed-136 по объектам инфраструктуры Украины.

Перед этим Европейский союз и Великобритания ввели санкции против трех иранских военачальников, ответственных за поставки вооружения в Россию, и иранского производителя ударных беспилотников Shahed Aviation Industries. При этом президент Владимир Зеленский считает такие меры недостаточными.

Верховная Рада же приняла заявление об осуждении поддержки Ираном вооруженной агрессии России против Украины, призвав, в частности, украинское правительство разработать вопрос о расторжении дипломатических отношений с этой страной.

В свою очередь, Министерство иностранных дел заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией войны в Украине сделало его соучастником преступления агрессии, после чего ведомство со своей стороны инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном.

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