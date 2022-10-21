Вместо культуры Иран экспортирует смерть и проводит террористическую политику - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает политику Ирана террористической, а наличие в Европе деятеле, которые это игнорируют, призывая также "понять" Россию, объясняет дефицитом знаний о преступлениях антидемократических режимов. Об этом он заявил в ходе обращения к участникам Франкфуртской книжной ярмарки.

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"Посмотрите: сейчас во Франкфурте на ярмарке нет двух государств, которые были регулярно. Это Россия и Иран. Их становится меньше в пространстве культуры, но становится больше там, где разрушается все – не только культура, но и жизнь и все, что ее обеспечивает", – отметил глава государства.

По словам Зеленского, он постоянно получает отчеты о том, куда попали иранские ударные дроны, закупленные Россией – в частности, это электростанции, водопровод, порты, вокзалы, склады с гуманитарной помощью, жилые дома и школы.

"Вместо того чтобы экспортировать культуру, Иран экспортирует смерть. Вместо того, чтобы импортировать культуру, Россия импортирует смерть и направляет ее против нас. И не просто против украинцев. Не только", - сказал президент.

По его мнению, Россия использует Украину как пока лишь первое поле битвы с объединенной Европой, и для него это очевидно, хотя такое видение имеют "далеко не все".

"Должны говорить откровенно: в Европе еще достаточно деятелей, которые призывают "понять" Россию и пытаются игнорировать террористическую политику таких государств, как Иран. Такие люди есть в разных сферах: в политике, в бизнесе, в общественных организациях и в медиа. Почему это возможно? Что к этому приводит? Один ответ: дефицит знания. Дефицит знания в общественном большинстве", - считает Зеленский.

В частности, он указал дефицит знания об убийствах, совершенных Россией, и в целом о преступлениях, объединяющих различные антидемократические режимы, дефицит знания о коррупции, которая "стала их инструментом, чтобы снижать бдительность Европы", и знаний о несправедливости и лжи, которые являются "неотъемлемыми элементами политики любого террористического государства".

"Когда люди чего-то не знают, политикам проще ими манипулировать. Когда общества не обращают внимания на отношения с другими государствами, бизнес-магнаты могут пойти на любую безнравственность в этих отношениях. Когда несправедливость в той или иной стране не замечают, из этой страны может прийти террор", - указал глава государства.

Он добавил, что Россия уже сделала достаточно, чтобы показать, что не признает никаких границ и призвал делать все, чтобы люди знали о терроре, который Россия принесла в Украину.

"А перед тем – в Чечню, в Грузию, в Сирию, в страны Африки, где российские наемники решали, кому жить и кому умирать... Вспомните, что и на немецких улицах российские государственные убийцы мстили оппонентам власти. Мстили пулями. Но застрахованы ли вы от взрывов? Или от убийственных дронов? Это не риторические вопросы", - заявил Зеленский.

Президент призвал писать и читать, в частности, о том, сколько людей погибли в борьбе за права и "элементарное уважение, которые есть у каждого и каждой из вас просто от рождения", в России, в Иране и других подобных странах, а также распространять "истории о победах свободы".

"Европейцы должны не забывать, что убийцы и палачи все же отвечают перед судом, даже если у них была значительная власть и влияние. Напоминайте людям об этом. Благодаря этому знанию они будут чувствовать, что и нынешних виновников политики геноцида и военных преступников реально привлечь к ответственности", – сказал он.

Президент также пригласил европейских издателей и авторов, бизнесменов и общественных деятелей, педагогов, журналистов в Украину, чтобы те увидели, что "нам уже удалось добиться и какие угрозы мы до сих пор имеем".

Напомним, что накануне Европейский союз и Великобритания ввели санкции против трех иранских военачальников, ответственных за поставки вооружения в Россию, и иранского производителя ударных беспилотников Shahed Aviation Industries. При этом Зеленский считает такие меры недостаточными.

Перед этим Верховная Рада приняла заявление об осуждении поддержки Ираном вооруженной агрессии России против Украины, призвав, в частности, украинское правительство разработать вопрос о расторжении дипломатических отношений с этой страной.

В свою очередь Министерство иностранных дел заявило, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией войны в Украине сделало его соучастником преступления агрессии, после чего ведомство со своей стороны инициировало разрыв дипломатических отношений с Ираном.