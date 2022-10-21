Замість культури Іран експортує смерть та проводить терористичну політику - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає політику Ірану терористичною, а наявність у Європі діячів, які це ігнорують та закликають "зрозуміти" Росію, пояснює дефіцитом знань про злочини антидемократичних режимів. Про це він заявив під час звернення до учасників Франкфуртського книжкового ярмарку.

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"Погляньте: зараз у Франкфурті на ярмарку немає двох держав, які були регулярно. Це Росія та Іран. Їх стає менше у просторі культури, але стає більше там, де руйнується все – не лише культура, а й життя і все, що його забезпечує", - зазначив глава держави.

За словами Зеленського, він постійно отримує звіти про те, куди влучили іранські ударні дрони, закуплені Росією - зокрема, це електростанції, водопровід, порти, вокзали, склади з гуманітарною допомогою, житлові будинки та школи.

"Замість того, щоб експортувати культуру, Іран експортує смерть. Замість того, щоб імпортувати культуру, Росія імпортує смерть і спрямовує її проти нас. І не просто проти українців. Не тільки", - сказав президент.

На його думку, Росія використовує України лиш як поки що перше поле битви з об’єднаною Європою, і для нього це є очевидним, хоча таке бачення мають "далеко не всі".

"Маємо говорити відверто: у Європі ще достатньо діячів, які закликають "зрозуміти" Росію та намагаються ігнорувати терористичну політику таких держав, як Іран. Такі люди є в різних сферах: у політиці, в бізнесі, у громадських організаціях і в медіа. Чому це можливо? Що до цього призводить? Одна відповідь: дефіцит знання. Дефіцит знання в суспільної більшості", - вважає Зеленський.

Зокрема, він вказав дефіцит знання про вбивства, скоєні Росією, та загалом про злочини, що поєднують різні антидемократичні режими, дефіцит знання про корупцію, яка "стала їхнім інструментом, щоб знижувати пильність Європи", та несправедливість і брехню, які є "невід’ємними елементами політики будь-якої терористичної держави".

"Коли люди чогось не знають, політикам простіше ними маніпулювати. Коли суспільства не звертають уваги на відносини з іншими державами, бізнесові магнати можуть піти на будь-яку аморальність у цих відносинах. Коли несправедливість у тій чи іншій країні не помічають, із цієї країни може прийти терор", - вказав глава держави.

Він додав, що Росія вже зробила достатньо, щоб показати, що не визнає жодних меж, і закликав робити усе, щоб люди знали про терор, який Росія принесла в Україну.

"А перед тим – у Чечню, у Грузію, у Сирію, у країни Африки, де російські найманці вирішували, кому жити й кому помирати... Згадайте, що й на німецьких вулицях російські державні убивці мстилися опонентам влади. Мстилися кулями. Але чи застраховані ви від вибухів? Чи від убивчих дронів? Це не риторичні питання", - заявив Зеленський.

Президент закликав писати та читати про, зокрема, про те скільки людей загинули в боротьбі за права й "елементарну повагу, які є в кожного й кожної з вас просто від народження", у Росії, в Ірані та в інших подібних країнах, а також поширювати "історії про перемоги свободи".

"Європейці мають не забувати, що вбивці й кати все ж таки відповідають перед судом, навіть якщо вони мали значну владу і вплив. Нагадуйте людям про це. Завдяки цьому знанню вони відчуватимуть, що й теперішніх винуватців політики геноциду та воєнних злочинців реально притягнути до відповідальності", - сказав він.

Президент також запросив європейських видавців і авторів, бізнесменів і громадських діячів, освітян, журналістів в Україну, аби ті побачили, що "нам уже вдалося здобути і які загрози ми досі маємо".

Нагадаємо, що напередодні Європейський союз та Велика Британія запровадили санкції проти трьох іранських воєначальників, відповідальних за поставки озброєння до Росії, та іранського виробника ударних безпілотників Shahed Aviation Industries. При цьому Зеленський вважає такі заходи недостатніми.

Перед цим Верховна Рада прийняла заяву про засудження підтримки Іраном збройної агресії Росії проти України, закликавши, зокрема, український уряд опрацювати питання розірвання дипломатичних відносин з цією країною.

В свою чергу, Міністерство закордонних справ заявило, що надання Іраном зброї для ведення Росією війни в Україні зробило його співучасником злочину агресії, після чого відомство зі свого боку ініціювало розрив дипломатичних відносин з Іраном.