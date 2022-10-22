Иран "решительно осудил" призывы к ООН расследовать поставки иранских дронов России

Тегеран официально заявил, что осуждает обращение Франции, Германии и Великобритании в ООН с просьбой расследовать поставки по Ирану оружия РФ и оставляет за собой право соответственно реагировать на такие решения стран ЕС. Об этом сообщил Reuters.

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Президент Ирана Ибрагим Раиси заявил, что якобы "страна не поставляла дроны-камикадзе России", но добавил, что теперь его страна является популярным потенциальным экспортером оружия.

Спикер министерства иностранных дел Ирана Нассер Канаани заявил, что Тегеран "решительно отклоняет и осуждает" призывы ЕС расследовать поставки оружия из Ирана в РФ.

"Правительство Исламской Республики Иран, стремясь защитить свои национальные интересы и защитить права благородного иранского народа, оставляет за собой право реагировать на любые безответственные действия", - говорится в заявлении МИД Ирана.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский заявил, что руководство Ирана лжет, когда говорит, что не продает России оружие. Об этом он сказал в интервью канадским телеканалам CTV и CBC.

"Я не доверяю руководству Ирана", – сказал Зеленский.

Глава государства напомнил о трагедии, когда Иран сбил украинский пассажирский самолет компании МАУ 8 января 2020 года. Тогда руководство Ирана пыталось убедить всех, что их военные здесь ни при чем. Впоследствии Тегеран признал, что самолет был сбит якобы случайно.

Отметим, что Соединенные Штаты Америки обвинили Тегеран в поставке беспилотников России для использования в войне в Украине еще в июле, но тогда иранские власти отрицали это.

После того, как ВСУ ликвидировали первую БПЛА Shahed-136 иранского производства в районе Купянска, Зеленский поручил Министерству иностранных дел отреагировать на факты использования российскими войсками вооружения иранского производства. МИД оперативно приняло решение лишить аккредитации посла Ирана.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.

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