В Украине ликвидировали уже 10 иранских инструкторов - СМИ

За прошедшую неделю (10-16 октября) в Украине уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших российских военных пользоваться дронами-камикадзе. Об этом сообщает издание The Jerusalem Post со ссылкой на анонимного украинского чиновника.

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"Россияне доставили иранских инструкторов на территорию временно оккупированных Херсонской области и Крыма для запуска беспилотников-камикадзе "Шахед-136". Они учат россиян, как пользоваться беспилотниками-камикадзе, и непосредственно наблюдают за запуском беспилотников по украинским гражданским целям, включая удары по Николаю Одессе", - рассказал источник.

Соответственно, помогая врагу и находясь физически рядом с оккупантами, иранские инструктирующие также стали целью ликвидации.

Известно, что иранцы базируются в населенных пунктах Железный порт, Гладковка (Херсонская область) и Джанкой (Крым).

Недавно стало известно, что у Вашингтона есть доказательства того, что иранские войска физически размещены в оккупированном Крыму, поддерживая атаки российских беспилотников на инфраструктуру Украины и гражданское население. При этом официально Тегеран продолжает отрицать свое участие в войне против Украины.

Напомним, накануне в МИД Украины заявили, что предоставление Ираном оружия для ведения Россией захватнической войны в Украине и убийства украинских граждан делает его соучастником преступления агрессии, военных преступлений и террористических актов РФ против Украины.

Впоследствии министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подал на рассмотрение президенту Владимиру Зеленскому предложение разорвать дипломатические отношения с Ираном из-за снабжения страной оружия России.