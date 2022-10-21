В Україні ліквідували вже 10 іранських інструкторів — ЗМІ

За минулий тиждень (10-16 жовтня) в Україні знищили 10 іранських інструкторів, які навчали російських військових користуватись дронами-камікадзе. Про це повідомляє видання The Jerusalem Post з посиланням на анонімного українського посадовця.

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"Росіяни доставили іранських інструкторів на територію тимчасово окупованих Херсонської області та Криму для запуску безпілотників-камікадзе "Шахед-136". Вони вчать росіян, як користуватися безпілотниками-камікадзе, і безпосередньо спостерігають за запуском безпілотників по українських цивільних цілях, включаючи удари по Миколаєву та Одесі", — розповіло джерело.

Відповідно, допомагаючи ворогові та знаходячись фізично поруч з окупантами, іранські інструктуй також стали ціллю для ліквідації.

За попередньою інформацією, іранці базуються в населених пунктах Залізний порт, Гладківка (Херсонська область) та Джанкой (Крим).

Нещодавно стало відомо, що Вашингтон має докази того, що іранські війська фізично розміщені в окупованому Криму, підтримуючи атаки російських безпілотників на інфраструктуру України та цивільне населення. При цьому офіційно Тегеран продовжує заперечувати свою участь у війні проти України.

Нагадаємо, напередодні в МЗС України заявили, що надання Іраном зброї для ведення Росією загарбницької війни в Україні та вбивства українських громадян робить його співучасником злочину агресії, воєнних злочинів та терористичних актів РФ проти України.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.