Іран "рішуче засудив" заклики до ООН розслідувати поставок іранських дронівРосії

Тегеран офіційно заявив, що засуджує звернення Франції, Німеччини та Великої Британії до ООН з проханням розслідувати постачання Іраном зброї РФ і залишає за собою право відповідно реагувати на такі рішення країн ЄС. Про це повідомив Reuters.

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Президент Ібрагім Раїсі заявив, що нібито "країна не постачала дрони-камікадзе Росії",але додав, що тепер Іран є популярним потенційним експортером зброї.

Речник міністерства закордонних справ Ірану Нассер Канаані, заявив, що Тегеран "рішуче відхиляє і засуджує" заклики ЄС розслідувати постачання зброї з Ірану в РФ.

"Уряд Ісламської Республіки Іран, прагнучи захистити свої національні інтереси та захистити права благородного іранського народу, залишає за собою право реагувати на будь-які безвідповідальні дії", — йдеться в заяві МЗС Ірану.

В свою чергу президент України Володимир Зеленський заявив, що керівництво Ірану бреше, коли каже, що не продає Росії зброю. Про це він сказав в інтерв’ю канадським телеканалам CTV та CBC.

"Я не довіряю керівництву Ірану", – сказав Зеленський.

Очільник держави нагадав про трагедію зі збиттям Іраном українського пасажирського літака компанії МАУ 8 січня 2020 року. Тоді керівництво Ірану намагалося переконати всіх, що їхні військові тут ні до чого. Згодом Тегеран визнав, що літак було збито нібито випадково.

Зазначимо, що Сполучені Штати Америки звинуватили Тегеран у постачанні безпілотників Росії для використання у війні в Україні ще в липні, але тоді іранська влада заперечувала це.

Після того, як ЗСУ ліквідували перший БПЛА Shahed-136 іранського виробництва в районі Куп’янська, Зеленський доручив Міністерству закордонних справ відреагувати на факти використання російськими військами озброєння іранського виробництва. МЗС оперативно прийняло рішення позбавити акредитації посла Ірану.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба подав на розгляд президентові Володимиру Зеленському пропозицію розірвати дипломатичні відносини з Іраном через постачання країною зброї Росії.

Джерело фото: ua.depositphotos.com